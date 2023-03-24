Авто
18:56, 24 марта 2023
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Автопроизводитель Hyundai представил на видео робозарядку для электромобилей

Но производить робота пока не будет

Корейский автопроизводитель Hyundai показал видео прототип робота-зарядки для электромобилей под названием ACR. Прототип пока не готов к полноценному релизу, но компания всё равно представит его на выставке Seoul Mobility Show 2023 30 марта.

Автопроизводитель Hyundai представил на видео робозарядку для электромобилей

Фото: Arenaev.com

Робозарядка состоит из манипулятора и коннектора для подключения к машине. Использование системы показано на видео, на котором показано, как паркуется машина и из неё выходит героиня ролика. Она нажимает на специальную кнопку на брелоке и электрокар автоматически подъезжает к зарядке. Затем манипулятор с помощью камеры распознаёт нужное отверстие в машине и подключает к нему коннектор.

Удобство ACR в том, что водителю не нужно делать ничего, кроме как парковаться.

Робозарядка оснащена большим светодиодным экраном, отображающим процент заряда и индикатором «наполняемости» аккумулятора. А также микрофонами, с помощью которых робот распознаёт голосовые команды.

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