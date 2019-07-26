Автопроизводитель Nissan умирает: прибыль упала на 99%

В качестве причин такого падения новое руководство называет всякое: и общий спад автомобильного рынка, и повышенные затраты на адаптацию автомобилей к новым локальным техтребованиям, и усиливающуюся конкуренцию в самом лакомом сегменте кроссоверов.

В любом случае, антикризисная программа уже объявлена. Так, в результате ее реализации Nissan собирается уволить 12,5 тыс сотрудников по всему миру. Это около 9% от общего штата компании.

Напомним, что в свое время компания была одним из самых популярных производителей автомобилей. Так, в массовой культуре именно автомобили Nissan оставили яркий след, благодаря играм серии Need for Speed и фильмам "Форсаж".