Автопроизводитель Nissan умирает: прибыль упала на 99%

По сравнению с первым финансовым кварталом 2018 года, в этом году операционная прибыль компании снизилась на 99% — со 109,1 до 1,6 млрд иен, то есть с примерно 1 млрд до 14,8 млн долларов. Операционная маржа компании составила всего 0,1% вместо 4% всего лишь один год назад. А чистый доход Nissan в период с апреля по июнь упал на 95% — на 6,4 млрд иен, или 59 млн долларов. Эти ужасные показатели — самые низкие со времен кризиса 2008 года.
В качестве причин такого падения новое руководство называет всякое: и общий спад автомобильного рынка, и повышенные затраты на адаптацию автомобилей к новым локальным техтребованиям, и усиливающуюся конкуренцию в самом лакомом сегменте кроссоверов.
В любом случае, антикризисная программа уже объявлена. Так, в результате ее реализации Nissan собирается уволить 12,5 тыс сотрудников по всему миру. Это около 9% от общего штата компании.
Напомним, что в свое время компания была одним из самых популярных производителей автомобилей. Так, в массовой культуре именно автомобили Nissan оставили яркий след, благодаря играм серии Need for Speed и фильмам "Форсаж".