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Автопроизводители начали бунтовать против современных экологических норм
В их число вошли такие компании как Toyota, General Motors и другие
Как стало известно, сразу несколько крупных автоконцернов, в число которых вошли General Motors, Fiat Chrysler и Toyota, подали в суд на администрацию Трампа. По словам представителей компании, они не согласны с новым постановлением правительства о допустимом уровне загрязнения окружающей среды.
Еще в понедельник, 28 октября, группа автопроизводителей заявила о том, что они вмешаются в иск, поданный Фондом защиты окружающей среды против администрации президента. Напомним, что правительство Трампа намерено отменить национальные стандарты по загрязнению и пробегу газа, которые в свое время принял Барак Обама.
”В связи с тем, что наша отрасль сталкивается с множественными накладывающимися и противоречащими друг другу стандартами, которые к тому же увеличивают расходы производителей и потребителей, мы были вынуждены вмешаться”, — рассказал генеральный директор Global Automakers и представитель коалиции автопроизводителей Джон Боззелла.