Автопроизводители начали бунтовать против современных экологических норм

Еще в понедельник, 28 октября, группа автопроизводителей заявила о том, что они вмешаются в иск, поданный Фондом защиты окружающей среды против администрации президента. Напомним, что правительство Трампа намерено отменить национальные стандарты по загрязнению и пробегу газа, которые в свое время принял Барак Обама.

”В связи с тем, что наша отрасль сталкивается с множественными накладывающимися и противоречащими друг другу стандартами, которые к тому же увеличивают расходы производителей и потребителей, мы были вынуждены вмешаться”, — рассказал генеральный директор Global Automakers и представитель коалиции автопроизводителей Джон Боззелла.