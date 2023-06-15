Авторитетный журнал признал BMW лучшим автопроизводителем впервые в истории компании

Рейтинг составлялся на основе результатов дорожных испытаний, тестов управляемости, оценок удобства и комфорта, расхода топлива и уровня безопасности. Со второго по пятое места в рейтинге «топов» заняли Subaru, Mini, Honda и Lexus.

В 2022 году лидером рейтинга стала Subaru, за ней расположились Mitsubishi, Alfa Romeo, Jaguar, Jeep и Land Rover. При этом Tesla заняла только 17-е место, поднявшись на 6 позиций.