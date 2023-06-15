Авто
12:05, 15 июня 2023
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Авторитетный журнал признал BMW лучшим автопроизводителем впервые в истории компании

У Tesla 17-е место

Авторитетный американский журнал Consumer Reports, который с 1936 года проводит обзоры потребительских товаров и услуг, впервые признал BMW лучшим автопроизводителем за всю историю компании.

Рейтинг составлялся на основе результатов дорожных испытаний, тестов управляемости, оценок удобства и комфорта, расхода топлива и уровня безопасности. Со второго по пятое места в рейтинге «топов» заняли Subaru, Mini, Honda и Lexus.

В 2022 году лидером рейтинга стала Subaru, за ней расположились Mitsubishi, Alfa Romeo, Jaguar, Jeep и Land Rover. При этом Tesla заняла только 17-е место, поднявшись на 6 позиций.

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