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Авто
Опубликовано 02 апреля 2024, 14:23
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Автоугонщики пытались сбежать от полиции на Tesla Model S, но не смогли из-за разрядившейся батареи

Неловко вышло
В Лос-Анджелесе произошел курьезный случай: двое угонщиков украли Tesla Model S, но не смогли далеко уехать из-за разрядившегося аккумулятора.
Автоугонщики пытались сбежать от полиции на Tesla Model S, но не смогли из-за разрядившейся батареи
© Ferra.ru

Журналистка FOX 11 Сьюзен Хисаруне оставила свой электромобиль на парковке, и пока она была в магазине, машина была украдена. К счастью, с помощью мобильного приложения удалось быстро отследить геолокацию Tesla.

Полиция оперативно обнаружила похищенный электрокар, но погоня была короткой: примерно через 20 км у Tesla сел аккумулятор.

В салоне автомобиля был обнаружен окровавленный топор, что добавило интриги этой истории. Полиция выясняет, кому принадлежит топор и что с ним делали угонщики.

Произошедшее является ярким примером того, какие проблемы могут быть в будущем у угонщиком — практически любой автомобиль это компьютер на колесах. А это значит, что ему не только нужна энергия для передвижения — такой транспорт еще и легко отследить за счет постоянного подключения к интернету.

Источник:Авто.ру
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
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#TESLA