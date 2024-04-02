Автоугонщики пытались сбежать от полиции на Tesla Model S, но не смогли из-за разрядившейся батареи

Журналистка FOX 11 Сьюзен Хисаруне оставила свой электромобиль на парковке, и пока она была в магазине, машина была украдена. К счастью, с помощью мобильного приложения удалось быстро отследить геолокацию Tesla.

Полиция оперативно обнаружила похищенный электрокар, но погоня была короткой: примерно через 20 км у Tesla сел аккумулятор.

В салоне автомобиля был обнаружен окровавленный топор, что добавило интриги этой истории. Полиция выясняет, кому принадлежит топор и что с ним делали угонщики.

Произошедшее является ярким примером того, какие проблемы могут быть в будущем у угонщиком — практически любой автомобиль это компьютер на колесах. А это значит, что ему не только нужна энергия для передвижения — такой транспорт еще и легко отследить за счет постоянного подключения к интернету.