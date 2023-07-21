Автоваз отзовёт почти 80 тысяч автомобилей Lada из-за отсутствия системы экстренного оповещения

Причина отзыва — отсутствие в указанных моделях блока управления системой оповещения экстренных служб «Эра-Глонасс». Владельцам автомобилей, подлежащих отзыву, производитель направит уведомления письмом или сообщит по телефону. Сдать машину нужно будет в указанный дилерский центр.

В результате ремонтных работ в этих моделях появятся блоки экстренного оповещения «Эра-Глонасс», чтобы автомобили соответствовали принятым стандартам.