Автоваз отзовёт почти 80 тысяч автомобилей Lada из-за отсутствия системы экстренного оповещения

16:45, 21 июля 2023
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Автоваз отзовёт почти 80 тысяч автомобилей Lada из-за отсутствия системы экстренного оповещенияЧтобы машины соответствовали стандартам
Росстандарт сообщил об отзыве компанией «Автоваз» 79,5 тысяч автомобилей Lada моделей Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel, которые были проданы в течение 2022-2023 годов.
Причина отзыва — отсутствие в указанных моделях блока управления системой оповещения экстренных служб «Эра-Глонасс». Владельцам автомобилей, подлежащих отзыву, производитель направит уведомления письмом или сообщит по телефону. Сдать машину нужно будет в указанный дилерский центр.
В результате ремонтных работ в этих моделях появятся блоки экстренного оповещения «Эра-Глонасс», чтобы автомобили соответствовали принятым стандартам.