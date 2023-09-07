АвтоВАЗ запатентовал водительское кресло неанонсированного автомобиля Lada Iskra

Интересно, что новое кресло не имеет каких-либо регулировок, что является необычным решением для современных автомобилей.

Информация о свежем документе появилась в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Кресло обладает тонким подголовником и боковой поддержкой, но у него отсутствуют любые регулировки, кроме, возможно, продольной. Это может указывать на стремление производителя сделать автомобиль более доступным или же на внедрение новых технологий, которые сделают регулировки ненужными.

Сама модель Lada Iskra находится в активной стадии тестирования и, скорее всего, будет представлена в следующем году.

Данное решение АвтоВАЗа вызывает множество вопросов и спекуляций. Останется ли такая концепция в финальной версии автомобиля или же это лишь эксперимент? В любом случае, новая модель и её нестандартное водительское кресло уже привлекли внимание общественности.