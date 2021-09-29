Байден не пригласил Илона Маска на мероприятие об электромобилях

По словам Маска, администрация Байдена не пригласила его из-за того, что он — противник профсоюзов. Объединённые рабочие его заводов в Паоло-Альто и Фримонте в штате Калифорния уже предпринимали несколько попыток создать профсоюзную организацию, но этому воспротивился производитель.

Как отмечается, Байден выразил благодарность и похвалил компании Ford и GM «за революцию, которую они совершают», но даже не упомянул о Tesla и Маске лично. «Это не самая дружелюбная власть. Кажется, что ею управляют профсоюзы», — сказал Маск.