Bentley возобновит выпуск автомобиля 1929 года

В 1920 году было создано 4 экземпляра автомобиля Bentley 41/2-litre “Blower” для автогонщика Тима Биркина, которые участвовали в соревнованиях 12 раз. Как раз по количеству гонок, в которых довелось участвовать модели, и создадут новые спорткары.

Проект будет реализован путем 3D-сканирования каждой детали оригинального Bentleу с шасси HB 3403 и созданием его цифровой копии. Далее с помощью инструментов прошлой эпохи и оригинальной пресс-формы 1920-х годов будет создано 12 комплектов запчастей, из которых специалисты подразделения Mulliner в течении двух лет вручную воссоздадут новые автомобили Bentley 41/2-litre “Blower”.

Представители Bentleу уверяют, что автомобили будут идентичны оригинальной модели, с поправкой на небольшие изменения, связанные с требованиями безопасности, но это не скажется на визуальной составляющей.