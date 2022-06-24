Берлинские полицейские запретили электромобилям Tesla заезжать на свои объекты, назвав их слишком «любопытными»

В Сети появилась информация о том, что правоохранительные органы Берлина решили запретить автомобилям Tesla заезжать на часть своих объектов, так как их камеры «слишком интенсивно снимают окружение».

Сообщается, что основной проблемой является постоянная съёмка камер электромобилей бренда. А это значит, что они в какой-то момент могут заснять сотрудников полиции, полицейские машины, охрану помещений полиции и прочую чувствительную информацию.

Отметим, что помимо камер, помогающих ИИ и водителю при парковке, с 2019 года Tesla предлагает «сторожевой режим». С его помощью владельцы электромобилей компании могут постоянно снимать окрестности и записывать действия, как только срабатывает сигнализация приближения.