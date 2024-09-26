Беспилотники Яндекса не смогли объехать аварию и создали пробку на дороге

Такси с автопилотом не смогли объехать машины, попавшие в ДТП, так как справа был тротуар, а слева — двойная сплошная линия. По словам очевидцев, автопилот посчитал, что объезд нарушит ПДД, и решил ждать, пока препятствие будет устранено.

Напомним, что Яндекс развивает технологию автопилотирования с 2017 года, а в 2021 году беспилотный парк компании насчитывал более 170 машин с общим пробегом в 13 млн км.

Хотя аварии с участием беспилотных машин редки, подобные ситуации показывают, что ИИ-системы все еще сталкиваются с трудностями при решении сложных дорожных задач.

Стоит отметить, что ранее в США также фиксировались инциденты с беспилотниками, причем виновниками были именно что ИИ-автомобили. Это в очередной раз подчеркивает необходимость дальнейших улучшений технологий.