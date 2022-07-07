Беспилотное авто Xiaomi впервые сфотографировали

А это значит, что компания всё ближе к релизу собственного электрокара с автопилотом

В последние пару лет всё больше IT-гигантов выражают заинтересованность в рынке беспилотных авто. Исключением не стала и Xiaomi.