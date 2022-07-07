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Беспилотное авто Xiaomi впервые сфотографировали

А это значит, что компания всё ближе к релизу собственного электрокара с автопилотом
В последние пару лет всё больше IT-гигантов выражают заинтересованность в рынке беспилотных авто. Исключением не стала и Xiaomi.
Беспилотное авто Xiaomi впервые сфотографировали

Подтверждение этому можно найти в свежих снимках, опубликованных китайскими журналистами. Они смогли обнаружить и сфотографировать автомобиль, оснащённый беспилотной системой бренда.

В качестве «платформы» выступил электрокар Han от китайской компании BYD. Сообщается, что это лишь тестовый образец, используемый для проверки систем автономного вождения.

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Напомним, что это первые снимки работающего экземпляра беспилотника от Xiaomi. Ранее, в 2021 году, компания лишь заявляла о намерении разработать собственный автомобиль с подобной системой.

Тогда же корпорация сформировала отдельное специализированное подразделение, которое будет заниматься разработкой автономного электрокара. Вместе с тем Xiaomi объявила о намерении инвестировать в это направление 10 млрд долларов в ближайшие 10 лет.

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