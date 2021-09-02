Беспилотное такси появится в трёх российских регионах уже в 2021 году

На первых порах услуги будут предоставляться исключительно Яндекс, сообщают Ведомости. При этом в качестве «подопытных» городов выступят Иннополис (Татарстан), Москва и Сочи.

Первыми коммерческие беспилотники появятся в Иннополисе, сразу 8 автомобилей. В 2021-2022 годах 10 машин появятся на дорогах Москвы.

Вызвать такси, также как и оплатить поездку, можно будет через приложение «Яндекс Go». Цену услуги установят в Яндекс, при этом вся прибыль с поездок будет идти «в карман» отечественного IT-гиганта.

Из интересного стоит отметить, что беспилотники будут обозначаться отличительным знаком «Автономное управление». Он будет представлять из себя белый треугольник с чёрной буквой «А».

В Иннополисе и в «Сколково» будут представлены версии автомобилей без водителя-испытателя внутри. В остальных машинах на первых порах будет сидеть специально обученный человек.