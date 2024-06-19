Беспилотные автомобили оказались безопаснее, но не без исключений

Вопреки широко распространенному мнению о небезопасности беспилотных транспортных средств, данные показали, что вероятность аварий с их участием ниже по сравнению с автомобилями, управляемыми водителями, в аналогичных условиях. Исследование охватило 2,100 автономных и 35,113 автомобилей с водителями.

Однако исследователи выявили два сценария, в которых человеческое управление было более безопасным: на рассвете и в сумерках, а также при поворотах. Низкая освещенность в моменты восхода и заката, а также сложные условия при поворотах вызывали трудности у сенсоров автономных автомобилей.

Выявление слабых мест должно стимулировать производителей к улучшению технологий, что в конечном итоге повысит их безопасность. По мере совершенствования технологий и накопления опыта автономные автомобили станут еще безопаснее. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших исследований для постоянного улучшения систем автономного вождения, особенно с учетом планов крупных автопроизводителей по постепенному отказу от автомобилей с ручным управлением в ближайшие годы.