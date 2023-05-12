Беспилотные автомобили собрали слишком много данных — компании начали их удалять

По данным Wired, производители беспилотников теперь пересматривают свою стратегию по сбору и хранению данных.

Представители отрасли утверждают, что автомобили с автономным управлением генерируют такое количество информации, что компании-производители, такие как Waymo, Aurora, Cruise, Motional и TuSimple, не могут позволить себе хранить её в полном объёме.

Самое интересное во всём это то, что из всего объёма собранных данных, лишь малая часть оказывается полезной.

Отметим, что аналитики Intel ещё в 2016 году подсчитали, что один автономный автомобиль генерирует около 4 ТБ информации в день. Но в компании Cruise, например, говорят, что лишь 1% из всего объёма собранных автомобилями данных оказывается полезным.