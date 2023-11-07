Беспилотные такси General Motors не замечают детей на дорогах, но производителя это устраивает

Несмотря на заявления о безопасности, внутренние материалы показывают, что эти беспилотники испытывают трудности с распознаванием детей в определенных ситуациях, что увеличивает риск ДТП.

Согласно имеющимся отчетам, автомобили Cruise могут не заметить ребенка, что особенно опасно вблизи пешеходных переходов или когда дети могут внезапно выйти на дорогу.

Внутренние тесты показали, что в некоторых симуляциях автономные транспортные средства могли бы столкнуться с ребенком.

Компания знала об этих проблемах, но не прекратила эксплуатацию своего флота беспилотных такси, утверждая, что их технологии безопаснее человеческого вождения.

Тем не менее, после серии публичных неудач и аварий, власти Калифорнии приостановили операции Cruise без водителей.