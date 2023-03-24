Беспилотный автомобиль Apple попал в аварию

Инцидент произошёл в результате того, что авто не справилось с управлением на повороте, наехав на бордюр и частично деформировав обод колеса. В тот момент транспортное средство находилось под ручным управлением и о пострадавших не сообщалось.

Несмотря на 16 инцидентов, автономные автомобили Apple показали себя лучше, чем автомобили других компаний, тестирующих технологии автономного вождения. Для сравнения, автомобили Waymo попали в 227 аварий, автомобили Cruise — в 203, а автомобили Zoox — в 72.

Данные департамента также показывают, что Apple в настоящее время эксплуатирует 67 автомобиля, оснащённых их датчиками, имея в штате 201 водителя для тестирования.