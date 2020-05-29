Беспилотный автомобиль готовится к выходу на дороги общего пользования в Санкт-Петербурге

Стоит отметить, что для того, чтобы подобный автомобиль мог выехать на дороги, по которым ездят и обычные автомобилисты, он должен пройти сертификацию, которой занимается ФГУП НАМИ. Именно такую сертификацию и прошел автомобиль, созданием которого занималась StarLine.

По словам самих разработчиков, их продукт способен вполне уверенно двигаться в условиях малозагруженного города, при этом он также может определять дорожные знаки, светофоры и пешеходов. Кроме того, беспилотный автомобиль способен объезжать препятствия и перестраиваться в другую полосу. Что же до тестирования продукта в Санкт-Петербурге, то планируется, что испытания начнутся Лесного и Большого Сампсониевского проспектов, а затем будет проведено тестирование на “главной улице” города — Невском проспекте.

Важное уточнение: в момент тестирования беспилотного автомобиля, в салоне будет находиться инженер-испытатель.