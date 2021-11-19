Без руля и педалей, но безопаснее Tesla: раскрыты подробности и сроки выхода беспилотника Apple

Очередная порция утечек появилась в сети благодаря нашим коллегам из Bloomberg. Они не только описали планы компании Тима Кука относительно ключевых особенностей собственного беспилотника, но также рассказали, когда стоит ожидать анонса и выхода новинки.

Так, например, в Apple решили ускорить производство электромобилей. Для достижения цели проект даже решили «переориентировать», выпустив сразу беспилотник, перепрыгнув этап авто с возможностью управления водителем.

Из последнего вытекает, что производитель iPhone на полном серьёзе рассматривает вариант с отказом от руля и педалей — управлением транспортного средства сможет заниматься исключительно искусственный интеллект.