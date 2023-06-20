Без трения и смазки: инженеры из России разработали двигатель для сельхозтехники

Инженеры из РГАУ-МСХА имени К. А.Тимирязева разработали и запатентовали новую модель двигателя внутреннего сгорания с низкой себестоимостью и большим ресурсом работы.

Срок безотказной работы агрегата повышается за счет практически нулевого трения между рабочим поршнем двигателя и рабочим цилиндром. Как следствие, по сравнению с классическими двигателями ресурс работы двигателя увеличивается примерно в два раза, а коэффициент полезного действия — на 3-5%.

Топливом для двигателя могут служить и бензин, и газ. Сгорание последнего происходит в более благоприятных условиях, чем в существующих агрегатах, отмечают разработчики.

Себестоимость нового двигателя примерно на 30% ниже существующих конструкций — за счет применения штамповки, а не литья. За счет уменьшения габаритов разработчикам удалось снизить материалоемкость и удельную массу двигателя. По мнению инженеров, при правильном выборе материалов и технологического оборудования можно будет полностью отказаться от смазки и сервисного обслуживания такого двигателя.

Сейчас специалисты начали собирать опытный образец двигателя, предназначенного для малогабаритной сельскохозяйственной техники.