BlackBerry отказывается от смартфонов и готовит операционную систему для автомобилей

Компания BlackBerry рассказала о своих планах на выставку CES 2019, которая пройдет с 8 по 11 января в Лас-Вегасе. Как оказалось, знаменитая когда-то своими смартфонами компания готовит новинку в совершенно другой области.

Отказ от непосредственного производства смартфонов положительно сказался на финансовом положении BlackBerry и она продолжит развиваться в новом направлении. Судя по тизерному видеоролику, нас ждёт анонс в области автомобилей.