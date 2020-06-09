Блогер проверил, имеет ли смысл заряжать электромобиль Tesla от солнечных батарей на ходу

Так, для проверки он купил прицеп, на котором была установлена солнечная батарея и инвертор, способный “отдавать” электричество в аккумулятор автомобиля.

И хоть на первый взгляд казалось, что подобная конструкция сможет позволить блогеру заметно увеличить дистанцию, проезжаемую его автомобилем, на деле выросшая масса Tesla Model 3, а также заметно ухудшившаяся аэродинамика полностью нивелировали потенциальную выгоду.

Помимо этого не стоит забывать, что мощность солнечных панелей составляет около 800 Вт, а это значит, что даже в идеальных условиях на зарядку автомобиля от 0 до 100% потребуется порядка 80 часов. Если же солнце будет светить в среднем по 10 часов в день, то процесс зарядки и вовсе растянется аж на неделю.

Помимо всего вышеперечисленного не стоит забывать, что “родная” прошивка электрокара не позволяет ехать и заряжаться устройству одновременно, в связи с чем его надо “взламывать”, что также будет стоить каких-то денег. По итогу, посчитав все “за” и “против”, можно прийти к выводу, что подобный апгрейд Tesla Model 3 явно не стоит ни своих денег, ни затраченного на процесс времени.