Блогер рассказал о системе подзарядки своей Tesla во время движения

Блогер отметил, что в основе системы обычный бензиновый генератор, который подпитывает аккумулятор Tesla даже во время движения. Главная задача — добиться дальности поездки на одном заряде за городом не менее 3 тысяч км. И в целом это получилось, но остановки всё равно пришлось делать, чтобы заправить генератор бензином.

Микка пообещал создать усовершенствованную версию своего генератора. «Мне очень нравится моя Tesla, но что мне не нравится, так это останавливаться для подзарядки, особенно в поездке. Мне даже не нравится останавливаться, чтобы заправить мою бензиновую машину, а это намного быстрее, чем зарядка», — рассказал блогер.