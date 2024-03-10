Блогер расстрелял Tesla Cybertruck, чтобы убедиться в надёжности брони

Нельсон отметил, что в 2019 году Илон Маск во время презентации концепта Tesla Cybertruck заявил, что машина будет сделана из высококлассной крепкой стали, которую не пробьют пули 9 калибра.

Сначала блогер использовал огнемёт, который, к слову, произведён компанией The Boring Company, принадлежащей Маску, и Glock 19 с пулями 9 калибра. Огнемёт никак не повредил машину, затем Нельсон выстрелил в дверь пикапа на расстоянии около 10 метров. Оказалось, что Маск не обманул: пули не пробили кузов, остались только вмятины.

Пули 22 калибра также не причинили кузову пикапа никакого вреда. Но затем Нельсон взял в руки 17 калибр. Пули этого калибра пробили внешнюю сторону двери, но остались внутри.

Затем последовала полуавтоматическая винтовка AR-15, пробившая дверь насквозь. И последней Нельсон использовал снайперскую винтовку с патронами 50 калибра. Винтовка пробила дверь насквозь, оставив крупные отверстия, и повредила провода.