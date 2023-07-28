BMW начнёт разрабатывать в Китае продвинутые системы автопилота, позволяющие водителю вообще не следить за дорогой

17:45, 28 июля 2023
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BMW начнёт разрабатывать в Китае продвинутые системы автопилота, позволяющие водителю вообще не следить за дорогойСейчас ведутся исследования
Немецкий автоконцерн BMW запустил серию исследований для дальнейшей локализованой в Китае разработки продвинутых систем помощи водителю L3.
Компания будет разрабатывать и внедрять с конца 2023 или начала 2024 года системы автономного вождения, позволяющие водителю смотреть видео или играть во время движения и не бояться проблем на дорогах. Технология предполагает установку в автомобиль высокочувствительных лидаров и объединения получаемых данных с информацией с радаров и фронтальных камер для формирования детализированной картины дорожной обстановки по ходу движения.
Компания готовится к запуску этого функционала и применению технологии в китайских автомобилях после получения всех необходимых разрешений.