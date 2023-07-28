BMW начнёт разрабатывать в Китае продвинутые системы автопилота, позволяющие водителю вообще не следить за дорогой

Компания будет разрабатывать и внедрять с конца 2023 или начала 2024 года системы автономного вождения, позволяющие водителю смотреть видео или играть во время движения и не бояться проблем на дорогах. Технология предполагает установку в автомобиль высокочувствительных лидаров и объединения получаемых данных с информацией с радаров и фронтальных камер для формирования детализированной картины дорожной обстановки по ходу движения.

Компания готовится к запуску этого функционала и применению технологии в китайских автомобилях после получения всех необходимых разрешений.