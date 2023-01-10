BMW отозвала 14 тысяч своих электромобилей из-за сбоя в ПО аккумулятора

Уточняется, что речь идёт об ошибке в работе электронного блока управления батареями машин, в силу чего может произойти непредвиденная потеря мощности, которая может привести к аварийной ситуации. Проблема касается внедорожников iX, седанов i4 и i7, которые были выпущены в период с 14 октября 2021 года по 28 октября 2022 года.

В уведомлениях BMW объяснила, что владельцы указанных моделей могут продолжать ездить на машинах, а ошибка в ПО будет исправлена в ближайшем обновлении. ПО будет предоставлено бесплатно, а в феврале владельцы проблемных электромобилей будет приглашены в сервисные центры для техобслуживания машин.