BMW перестала требовать доплату за подключение смартфона к фирменной автомагнитоле

Что интересно, мало того что никто из производителей авто, кроме BMW, не взимает плату за доступ к автомобильной системе, так еще и сама компания ранее предлагала к ней доступ за единовременную плату в размере 300 долларов. Само собой пользователи остались крайне недовольны решением немецкого автоконцерна, в связи с чем BMW все же сдалась — теперь компания будет предлагать CarPlay бесплатно на весь срок службы автомобиля на тех моделях, которые оснащены ​​последней версией информационно-развлекательной системы ConnectedDrive.

Что до моделей, не использующих новейшие системы, таких как i3 и i8, то за них компания будет требовать единовременную оплату вместо доступа по подписке, как это было раньше. По словам представителей BMW, в будущем для автомобилей с новой системой доступ к CarPlay также будет бесплатным.