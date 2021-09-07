BMW показала, как выглядит полностью перерабатываемый электрокар

Сообщается, что BMW i Vision Circular — это электромобиль, созданный из пригодных для повторной переработки материалов. Так, в электрокаре не будет кожаного салона, а также элементов из хрома, винтов, кнопок и застёжек. На данный момент непонятно, соответствует ли такой электрокар требованиям по безопасности.

По мнению представителей BMW — именно в эту сторону движутся производители, и именно такими будут большинство машин уже через два десятилетия. По словам производителя, авто получило твердотельную батарею, изготовленную из материалов вторичной переработки. Внешне же BMW i Vision Circular выглядит футуристично, напоминая Tesla Cybertruck.