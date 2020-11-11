BMW позволила делать Крым российским или украинским на выбор в бортовой системе

Так, любой желающий, может зайти на официальный сайт BMW ConnectedDrive, после чего скачать соответствующий файл обновления. При этом со своими разными версиями карт BMW внесла определенную неразбериху: если раньше файл назывался Road Map Europe EVO 2020-2, то сейчас у кого-то он носит название Road Map Europe EVO 2020-3, а у других — Road Map Russia EVO 2020-3. При этом автовладельцы отметили, что на картах Russia 2020-3 Крым указан как часть России, сообщает BBC.