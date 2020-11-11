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BMW позволила делать Крым российским или украинским на выбор в бортовой системе
Правда, не обошлось без определенной путаницы
В сети появилась информация о том, что BMW добавила возможность выбрать на картах свои авто, является ли Крым российским или украинским. Для того, чтобы сделать выбор, достаточно доказать один-единственный файл.
Так, любой желающий, может зайти на официальный сайт BMW ConnectedDrive, после чего скачать соответствующий файл обновления. При этом со своими разными версиями карт BMW внесла определенную неразбериху: если раньше файл назывался Road Map Europe EVO 2020-2, то сейчас у кого-то он носит название Road Map Europe EVO 2020-3, а у других — Road Map Russia EVO 2020-3. При этом автовладельцы отметили, что на картах Russia 2020-3 Крым указан как часть России, сообщает BBC.
BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется. Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции.