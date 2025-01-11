BMW представила систему Panoramic iDrive, превращающую лобовое стекло в 3D-дисплей

При установке Panoramic iDrive стандартная панель приборов заменяется панелью, проецирующей данные на стекло. Водителю доступны различные информативные элементы, включая скорость, информацию о помощи при вождении, светофоры, дорожные знаки, навигационные указания и уровень заряда батареи. Как отмечается, вся информация может быть настроена водителем по его предпочтениям.

Навигационная информация также подсвечивается зелёным цветом, чтобы подчеркнуть активацию системы помощи водителю. Эта система описывается как «слой дополненной реальности, который помогает водителю связаться с дорогой».

В своём сообщении BMW заявила, что интеграция навигационных инструкций с данными о помощи водителю является естественным шагом с развитием более высоких уровней автономного вождения. Компания также учла отзывы клиентов при разработке функций дисплея на лобовом стекле. Кроме того, BMW изменила дизайн рулевого колеса и добавила тактильные кнопки, которые отображают различные настройки.