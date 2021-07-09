BMW выпустил новый электроскутер с максимальной скоростью 120 км/ч

Известно, что BMW CE 04 получил электродвигатель с постоянным магнитом мощностью 42 л.с. Благодаря ему электроскутер способен развивать скорость от 0 до 50 км/ч всего за 2,6 секунды. Емкость аккумулятора, в свою очередь, составляет 8,9 кВтч, тогда как запах хода рассчитан на 130 км.

Зарядка аккумулятора может происходить разными сценариями — от встроенного зарядного устройства мощностью 2,3 кВт, так и от обычной розетки, настенного модуля или же общественной зарядной станции. С нуля электроскутер зарядить можно за 4 часа 20 минут, тогда как с помощью быстрого зарядного устройства сделать это можно всего за 1 час 40 минут.

Купить BMW CE 04 можно будет в 2022 году за 11 990 евро или около 1 058 135 рублей.