BMW выпустила электросамокаты

Новые самокаты весят 9 кг и способны разгоняться до 20 км/ч. На них установлен мотор 150 Вт и литий-ионный аккумулятор, позволяющий проехать 12 км на одном заряде. Заряжаются аккумуляторы за два часа. Также есть тормоза спереди и сзади, а также фары спереди и сзади.

BMW E-Scooter поступят в продажу осенью 2019 года по цене 799 евро, что эквивалентно 58 тысячам рублей. Продавать их будут некоторые диленры BMW.