BMW выпустила первый в мире бронированный электромобиль с запасом хода почти 400 км

Данная модель не только сочетает в себе экологичность и безопасность, но и обещает запас хода в 380 км. По словам производителя, новинка будет доступна для покупки уже в декабре этого года, хотя стоимость пока не раскрывается.

Основой для i7 Protection послужила флагманская модель i7 xDrive60. Автомобиль получил уникальный Protection Core дизайн, в котором стандартные детали кузова заменены на бронированные элементы из высокопрочной стали.

Этот материал не только увеличивает уровень защиты до стандарта VR9, но и добавляет дополнительное пространство в салоне.

Так, автомобиль способен выдерживать атаки из огнестрельного оружия, взрывы и даже удары от дронов.

Несмотря на внушительный вес в 4900 кг, что на 1500 кг больше, чем у стандартной модели i7, электромобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за 9 секунд.