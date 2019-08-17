Ferra
Авто
Сегодня 13:38

Большая часть россиян использует автомобили для секса

А еще для разговоров по телефону наедине и сна
Онлайн-автосервис Uremont провел исследование, в результате которого выяснилось, что большинство россиян используют личный транспорт “не по назначению”.

Так, согласно составленному рейтингу на основе исследования, чаще всего в личных автомобилях жители России занимаются сексом — порядка 41,9% из числа опрошенных, а также разговаривают по телефону в уединении — таких набралось 24,5%. Весь рейтинг выглядит примерно так:

  1. секс (41,9%)
  2. телефонные разговоры (24,5%)
  3. работа/учеба в автомобиле (9,4%)
  4. сон (9%)
  5. завтраки/обеды/ужины (8,3%)
  6. “дом на колесах” (6,9%)

При создании рейтинга было опрошено около 5 тыс автовладельцев в возрастной категории от 18 до 55 лет. Сам опрос был проведен в начале августа 2019 года. Что интересно, некоторые автолюбители рассказали, что хранят в машине “заготовки на зиму”, а также используют автомобиль в качестве аудиосистемы, когда выбираются на дачу.

Самое читаемое