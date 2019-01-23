Бортовой компьютер Яндекс.Авто уже можно купить

Компания Яндекс представила собственный бортовой компьютер для автомобилей. Устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя.

Установка занимает около часа, после этого бортовой компьютер сразу готов к работе. Продажи стартуют в Нижнем Новгороде, в дальнейшем устройство можно будет заказать и в других городах.

На бортовом компьютере установлена мультимедийная система Яндекс.Авто с сервисами, которые помогают водителям в дороге. Яндекс.Навигатор, Музыка и Погода объединены в интерфейсе, которым удобно пользоваться за рулём. Сервисами можно управлять и с помощью голоса через «Алису».

Сейчас устройства совместимы с марками популярных автомобилей, включая Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Škoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.

Цена бортового компьютера — 29 900 рублей. В неё входит установка устройства в сервисном центре и интернет на полгода. На сервисы Яндекса предоставляется безлимитный трафик, а для других ресурсов даётся 1 ГБ в месяц. Яндекс.Музыка работает в Авто по подписке, которая будет бесплатной в течение первых 6 месяцев.