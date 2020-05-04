Бортовые компьютеры автомобилей Tesla с платежными данными владельцев были найдены на свалке
Источником данной информации стал хакер под ником Green, опубликовавший ее в своем Twitter-аккаунте. По словам пользователя, предварительно он уведомил о проблеме саму Tesla, но в компании лишь ответили, что эти компьютеры были у нее “украдены”. На это Green ответил представителям компании, что еще множество других бортовых компьютеров, на которых личные данные пользователей никоим образом не защищены, без проблем можно найти на близлежащих к заводам Tesla мусорных баках.
Также хакер рассказал, что у него имеется ряд знакомых, владеющих мастерскими, в которых они занимаются неофициальным ремонтом автомобилей Tesla. И вот они ему тоже сообщили, что порой покупают старые бортовые компьютеры у сотрудников автопроизводителя. Из этого следует, что порой есть шанс того, что ваш бортовой компьютер с автомобиля Tesla может быть продан напрямую владельцам таких автомастерских, минуя как-либо мусорную урну.