Бортовые компьютеры автомобилей Tesla с платежными данными владельцев были найдены на свалке

Источником данной информации стал хакер под ником Green, опубликовавший ее в своем Twitter-аккаунте. По словам пользователя, предварительно он уведомил о проблеме саму Tesla, но в компании лишь ответили, что эти компьютеры были у нее “украдены”. На это Green ответил представителям компании, что еще множество других бортовых компьютеров, на которых личные данные пользователей никоим образом не защищены, без проблем можно найти на близлежащих к заводам Tesla мусорных баках.