Британская полиция конфисковала Cybertruck из-за угрозы другим участникам движения

EV был конфискован полицией Большого Манчестера в городе Бури. Официально Tesla Cybertruck не выпускается в Великобритании, но был замечен ввозимым частными покупателями. Полиция обеспокоена безопасностью других участников дорожного движения и пешеходов в случае столкновения с таким транспортным средством.

Полиция Большого Манчестера заявила, что Tesla Cybertruck не является дорожным транспортным средством и не имеет сертификата соответствия в Великобритании. Электропикап был зарегистрирован и застрахован за границей, и владельцу теперь нужно будет доказать право собственности на электромобиль и наличие соответствующей страховки.

Водитель Cybertruck объявлен в розыск, а дело передано в отдел, который занимается водителями без страховки.