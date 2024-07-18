BYD представила гибрид с запасом хода более 2000 км

Официальные продажи начнутся 25 июля. Внешне новый Song Plus DM-i почти не отличается от предыдущей модели, за исключением изменения логотипа с Build Your Dreams на BYD.

Размеры кузова также остались прежними: длина — 4775 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1670 мм, колесная база — 2765 мм.

BYD Song Plus DM-i получил гибридную технологию пятого поколения DM. Мощность 1.5-литрового двигателя составляет 74 кВт, а приводного электромотора — 160 кВт. Это на 7 кВт меньше для ДВС и на 15 кВт больше для электромотора по сравнению с предыдущей моделью.

Автомобиль оснащен литий-железо-фосфатными батареями с емкостью 12.96, 18.316 или 26.593 кВт·ч, что обеспечивает пробег на чисто электрической тяге по циклу WLTC в 60, 91 и 128 км соответственно. Это на 5, 6 и 12 км больше, чем у текущей версии.

Общий запас хода новой гибридной системы DM пятого поколения превышает 2000 км, что делает новый Song Plus DM-i весьма привлекательным выбором для тех, кто ценит экономичность и дальность хода.