BYD сократила зарядку электромобилей до 5 минут — быстрее, чем у Tesla

Новая система достигла пикового значения 1002 кВт при демонстрации на автосалоне в Шанхае, зарядив BYD Han L с 13 до 60% менее чем за 5 минут.

Для сравнения: Tesla Model Y добавляет аналогичный пробег за 15 минут, Lucid Gravity — за 15 минут при мощности до 400 кВт, а Hyundai Ioniq 5 — за 18 минут. Но BYD теперь фактически утроила эти показатели, приблизив электромобили к скорости заправки бензиновых машин.

Ключ к такому прорыву — полная вертикальная интеграция BYD: от собственных автомобилей и аккумуляторов до зарядных станций.

В основе лежит платформа Super e-Platform с напряжением 1000 В и новой литий-железо-фосфатной батареей с током в 1000 ампер. Уже построено 500 мегачарджеров, а к концу года планируется запуск 4000.

Эксперты отмечают, что это технологическое превосходство — результат жесткой конкуренции и поддержки со стороны китайского правительства.