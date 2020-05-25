Бывшие работники Илона Маска построили завод по производству "убийцы Tesla"

Площадь постройки составляет 6,7 гектара, а в качестве инвестора проекта значится саудовским Публичным инвестиционным фондом. Генеральным директором компании, которая называется Lucid Motors, является Питер Роулинсон — бывший сотрудник Tesla, занимавший в свое время пост главного инженера Tesla Model S. Вице-президентом автопроизводителя значится Питер Хоххолдингер, занимавший пост пост вице-президента по производству на заводе Tesla в Калифорнии.

Судя по данным самой Lucid Motors, автопроизводитель намерен выпускать десятки тысяч автомобилей, при этом в будущем планируется увеличить масштабы производства до 380 тыс автомобилей в год. Отметим лишь, что это даже больше, чем нынешние показатели Tesla — так, в 2019 году компания Илона Маска собрала и доставила покупателям примерно 367,5 тыс электрокаров.