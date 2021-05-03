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Бывший дизайнер Tesla рассекретил неизвестные ранее данные об электропикапе Cybertruck
Но компания остаётся на удивление спокойной и молчаливой
Как стало известно, бывший глава отдела разработки пользовательского интерфейса в Tesla Павел Петрика покинул компанию. При этом его действия после увольнения рассекретили неизвестные ранее данные об электропикапе Cybertruck.
Так, например, теперь мы знаем, как будет выглядеть интерфейс автомобиля. Он, напомним, ранее никогда не демонстрировался представителями компании.
Как пишет Electrek, «утечка» случилась в результате того, что Петрик добавил анимацию интерфейса в качестве работы из своего портфолио. Вместе с секретными наработками Cybertruck, в онлайн-документе также можно найти уже реализованные в вышедших автомобилях Tesla решения.
Стоит отметить, что на момент выхода материала, представители компании Илона Маска никак не прокомментировали случившееся. Возможно, связано это с тем, что в актуальной версии электропикапа интерфейс выглядит совершенно иначе.