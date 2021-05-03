Бывший дизайнер Tesla рассекретил неизвестные ранее данные об электропикапе Cybertruck

Так, например, теперь мы знаем, как будет выглядеть интерфейс автомобиля. Он, напомним, ранее никогда не демонстрировался представителями компании.

Как пишет Electrek, «утечка» случилась в результате того, что Петрик добавил анимацию интерфейса в качестве работы из своего портфолио. Вместе с секретными наработками Cybertruck, в онлайн-документе также можно найти уже реализованные в вышедших автомобилях Tesla решения.