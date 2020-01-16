Бывший глава Yota получил 100 млн евро от Kia и Hyundai на разработку систем для электромобилей

Данная компания, судя по официальным данным, зарегистрирована в Великобритании, а основной ее деятельностью является разработка технологий для электромобилей. Именно для успешного запуска своих решений в данном сегменте, такие гиганты как Hyundai и Kia приняли решение инвестировать в проект Свердлова 100 млн евро. Если верить имеющимся данным, Hyundai и Kia получат в стартапе 3,33%, в то время как сам основатель компании оставит за собой позицию основного акционера компании.