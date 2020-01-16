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Бывший глава Yota получил 100 млн евро от Kia и Hyundai на разработку систем для электромобилей
При это его компания является самым дорогим стартапом в Великобритании
Американское издание Wired опубликовало материал, в котором рассказало о том, что южнокорейские автомобильные компании Kia и Hyundai совместно инвестировали 100 млн евро в Arrival — стартап, созданный бывшим главой мобильного оператора Yota Денисом Свердловым.
Данная компания, судя по официальным данным, зарегистрирована в Великобритании, а основной ее деятельностью является разработка технологий для электромобилей. Именно для успешного запуска своих решений в данном сегменте, такие гиганты как Hyundai и Kia приняли решение инвестировать в проект Свердлова 100 млн евро. Если верить имеющимся данным, Hyundai и Kia получат в стартапе 3,33%, в то время как сам основатель компании оставит за собой позицию основного акционера компании.
Напомним, что Arrival была основана еще в 2015 году, а в ходе крайней сделки ее оценили в 3 млрд евро, что автоматически сделало компанию Дениса Свердлова самым дорогим британским стартапом.