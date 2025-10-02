Цены на аренду электрокаров Tesla поползли вверх после прекращения субсидий

Цена аренды Model Y возросла с $479-529 до $529-599, а Model 3 — с $349-699 до $429-759. Несмотря на доминирующее положение Tesla на рынке электромобилей в США, доля вендора снизилась с более чем 80% в 2017 году до 38% к августу 2025 года.

По сообщениям портала Gizmodo, Илон Маск в значительной мере полагается на господдержку, которая составляет порядка $38 млрд. Отмена таких льгот неизбежно ведет к удорожанию и аренды, и повышению цен при покупке.