Цены на аренду электрокаров Tesla поползли вверх после прекращения субсидий

Цены на аренду электрокаров Tesla поползли вверх после прекращения субсидийГосподдержка отрасли в США закончилась
Tesla увеличила стоимость аренды своих самых востребованных электромобилей после окончания федерального субсидирования, которое давало налоговую льготу для производителей электрокаров в размере $7500, а нам подержанные машины — $4000.
Цена аренды Model Y возросла с $479-529 до $529-599, а Model 3 — с $349-699 до $429-759. Несмотря на доминирующее положение Tesla на рынке электромобилей в США, доля вендора снизилась с более чем 80% в 2017 году до 38% к августу 2025 года.
По сообщениям портала Gizmodo, Илон Маск в значительной мере полагается на господдержку, которая составляет порядка $38 млрд. Отмена таких льгот неизбежно ведет к удорожанию и аренды, и повышению цен при покупке.