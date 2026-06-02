Changan испытали новый автомобиль на самой старой гоночной трассе России

Changan UNI-V 2.0T 2026 года — это лифтбек с турбодвигателем Blue Core 2.0T мощностью 235 л.с. и крутящим моментом 390 НРм, автоматической гидромеханической трансмиссией. Несмотря на то, что автомобиль не является гоночным (или вообще спортивным) по классификации, он имеет активный регулируемый спойлер, контролируемую заслонку в системе выхлопа, а также спортивный режим вождения, позволяющий разгоняться с 0 до 100 км/ч за 6,6-6,9 секунд (примерно такие результаты получили журналисты во время тестирования).