Chevrolet создала комплекты для переделки старых машин в электрокары

Так, компания установила в Blazer практически 90% новых компонентов полностью электрического автомобиля Chevrolet Bolt, причем прямо с завода. Внедрены в машину были как двигатель мощностью 200 лошадиных сил, так и батарея на 60 кВтч, которую решено было разместить в грузовом отсеке машины. Посредством промышленных контроллеров и жгутов проводов специалисты оснастили Blazer даже поддержкой рекуперативного торможения. В то же время, в рамках модернизации машины не были затронуты раздаточная коробка, карданный вал и оси.

На данный момент информация о том, в какую цену обойдется пользователям переделка старых машин в электрокары - неизвестна.