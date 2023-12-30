Читайте инструкцию: пар из электромобилей Tesla при зарядке оказался нормой

Но оказалось — проблему даже прокомментировал авторитетный портал Electrek, — что никаких поломок нет, а тревога ложная. Владельцам всего лишь нужно было внимательнее ознакомиться с инструкцией и обращать внимание на погоду и время года.

Если бы испуганные пользователи прочитали правила эксплуатации, знали бы, что последние поколения электрокаров Tesla оснащены тепловыми насосами, повышающими эффективность в холодную погоду. Технологически пар вполне допустим при низких температурах, когда климат-контроль электромобиля подготавливает тяговую батарею машины к экспресс-зарядке и разогревает электромобиль до 42 градусов Цельсия, что, естественно, создаёт пар. Во время наддува машина может визуально «задымиться».

Поэтому многие водители-новички начали бить тревогу и даже вызывали пожарную охрану.