Что делать, если кондиционер перестал охлаждать салон машины

Если кондиционер в машине перестал включаться, то водителю стоит проверить состояние электрики и хладагентов в автомобиле, заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Если не включается компрессор кондиционера, то все контакты и провода нужно «прозвонить» с помощью соответствующего прибора, отметил эксперт. При отсутствии таких навыков водителю надо ехать в сервис.

Если система кондиционирования работает, но не справляется с охлаждением воздуха в салоне машины, нужно проверить количество хладагента, посоветовал Кадаков. Причиной такой ситуации может быть утечка фреона, который переносит холод из теплообменника в салон машины.

Для проверки его наличия надо запустить двигатель, открыть капот и потрогать две трубки кондиционера, идущие от компрессора. Одна должна быть намного холоднее другой — если трубки примерно одной температуры, то значит, где-то прохудилась магистраль. Фреон можно заправить с помощью специального насоса или, опять же, обратиться в сервис, рассказал журналист.