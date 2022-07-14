Что-то пошло не так: беспилотный автомобиль Apple Car чуть не сбил бегуна на пробежке

Теперь же наши коллеги из The Information опубликовали отчёт, в котором достаточно подробно рассказали об Apple Car. Так, например, из него стало известно, что хоть старший вице-президент Apple по разработке софта Крейг Федериги и не принимает непосредственного участия в проекте, он высказывает опасения некоторым другим руководителям Apple по поводу него.

При этом журналисты также пишут, что глава Apple Тим Кук наблюдает за проектом «издалека» и «редко посещает» офис Project Titan (кодовое название проекта) в Санта-Кларе.

Сообщается, что актуальный дизайн автомобиля имеет «четыре сиденья, обращённые внутрь, чтобы пассажиры могли разговаривать друг с другом, и изогнутый потолок, похожий на крышу Volkswagen Beetle». Также специалисты Apple активно обсуждают реализации дизайна, который позволил бы пассажирам «лежать и спать в автомобиле».

Стоит отметить, что были у Project Titan и заметные проблемы. Так, например, в начале 2022 года один из тестовых автомобилей бренда чуть не сбил бегуна. Он идентифицировал его как неподвижный объект, после чего перевёл в статус «неподвижного человека» и, в конечном итоге, признал в нём «движущегося пешехода».