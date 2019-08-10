Цифра дня: насколько такси в России дешевле, чем в США?

Руководитель международной трансферной компании GetTransfer.com Александр Сапов поделился основными тезисами, которые были озвучены на Международном Евразийском форуме «Такси-2019» в Москве.

Московское такси оказалось одним из самых дешёвых в мире. Согласно свежим исследованиям, в России средняя цена одной поездки на такси на 75% меньше, чем в США.

При этом на данный момент таксисты — это на 98% мужчины, 2% женщины. От 60 до 65% московских таксистов работают с переработками, а 33% работают почти без выходных. В среднем московский таксист делает 10-15 поездок в день, для 79% это единственный способ заработка.

Большинство водителей такси (61%) подключены к двум и более операторам, работают в основном в сегменте поездок «эконом».