Цифра дня: Сколько получит Uber на развитие беспилотных такси?

Компания Uber объявила о получении инвестиций в размере миллиарда долларов в подразделение Uber ATG (Uber Advanced Technologies Group) от японских автопроизводителей Toyota и Denso, а также японского телекоммуникационного гиганта Softbank.

Каждый из вкладчиков выделит около 333 млн долларов. Средства будут вложены в развитие новых технологий в области пассажирских перевозок, в том числе самоуправляемых такси.

Сделку планируется закрыть в третьем квартале 2019 года. По её итогам подразделение беспилотников Uber ATG станет отдельной юридической структурой. Она будет подконтрольна Uber, но получит собственный совет директоров. Шесть членов совета будут назначены Uber, два других — Toyota и SoftBank.